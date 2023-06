Haute-Savoie : deux alpinistes retrouvés morts dans le massif du Mont-Blanc

Les secouristes ont aussitôt été prévenus et ont évacué les corps pour les identifier tandis qu'une enquête a été confiée au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. Selon les premiers éléments donnés par France Bleu Savoie, l'accident aurait eu lieu lors de la redescente. Les deux hommes, un guide et son client, auraient dévissé "depuis une partie haute" du couloir de neige (qui fait 600 mètres de dénivelé), a priori à cause d'un mauvais rappel.