VIDÉO - Deux morts dans une avalanche près du mont Blanc : "Des versants très prisés par les skieurs hors piste"

Trois skieurs ont été emportés dans une avalanche qui s’est produite ce jeudi sur un secteur hors piste, à Saint-Gervais-les-Bains. Deux de ces trois skieurs, un homme et une femme, sont morts, tandis que le troisième, un moniteur de ski, est légèrement blessé. Une enquête va être menée pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, sous l'égide du parquet de Bonneville.

Une avalanche mortelle a eu lieu ce jeudi en début d'après-midi dans les Alpes. Comme le rapportent France Bleu ainsi que France 3, celle-ci a eu lieu sur un secteur hors-piste de la station de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), dans le massif du Mont-Blanc. Partie à environ 2400 mètres d'altitude, la coulée de neige a dévalé sur 400 mètres.

"Les trois skieurs touchés par la coulée de neige évoluaient en bordure du domaine skiable près du télésiège du Mont Joly. Deux des skieurs, un homme et une femme, ont été retrouvés morts, le troisième est indemne", indique auprès de France Bleu la directrice de cabinet du préfet de Haute-Savoie, Animya N'TChandy.

Une enquête ouverte

Selon France 3, l’avalanche a concerné un groupe de skieurs, composé d'un moniteur et de cinq élèves. Parmi les trois personnes ensevelies par la neige figurent le moniteur de ski, et selon les informations de TF1, deux clients étrangers d'une même famille. Arrivés sur place, les pisteurs secouristes de la station de Saint-Gervais et les équipes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix ont réussi à extraire le moniteur de ski, qui est légèrement blessé.

"Le Mont Joly est une montagne qui est ouverte à la pratique du ski de piste mais qui a des versants très abruptes, malheureusement très prisés par des skieurs hors piste. Aujourd’hui, ce n’était pas le moment de faire du hors piste", affirme auprès de TF1 le maire de Saint-Gervais-Les Bains, Jean-Marc Peillex.

D'après les premiers éléments communiqués par la préfecture de la Haute-Savoie à France 3, l'avalanche aurait été déclenchée par le passage d'autres skieurs, un peu plus haut dans la pente. Une enquête va être menée pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, sous l'égide du parquet de Bonneville.

Ce jeudi, en Isère, un jeune homme de 31 ans est quant à lui mort dans une chute de 500 mètres. Celui-ci était parti "hors sentier avec un ami pour aller voir les chamois" lorsqu'il est tombé depuis une barre rocheuse de la commune de Chantepérier dans le massif des Ecrins, a indiqué le peloton de gendarmerie de haute-montagne de Grenoble.