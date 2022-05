Haute-Savoie : Interpol recherche un homme soupçonné du meurtre de sa fille de 10 ans et possiblement armé

C'est en rentrant au domicile familial de Veigy-Foncenex, en Haute-Savoie, le jeudi 12 mai vers 17h que le jeune adulte a découvert dans le salon le corps sans vie de sa petite sœur âgée de 10 ans. La maison était partiellement incendiée et l'enfant décédée seule.

Ce jour-là, c'est son père qui en avait la garde, comme de ses deux autres enfants, âgés de 18 et 20 ans. Ce, après une dispute conjugale. Des premiers éléments recensés, il ressort que les parents de la victime étaient en cours de séparation et que la mère était absente du domicile le jour de la mort de sa plus jeune enfant. Des témoins indiquaient avoir vu le père quitter le domicile familial le 12 mai 2022 en début d’après-midi.

Une enquête judiciaire en recherche des causes de la mort était immédiatement diligentée par le parquet de Thonon-les-Bains, territorialement compétent, et les investigations confiées à la brigade des recherches de Thonon-les-Bains avec l’appui de la cellule d’identification criminelle d’Annecy.