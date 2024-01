Haute-Savoie : le jeune fugitif de 17 ans en cavale depuis le 24 décembre retrouvé en Suisse

Un jeune détenu de 17 ans a été interpellé en Suisse, mercredi. Le fugitif était recherché depuis le 24 décembre après son évasion de la maison d'arrêt de Bonneville, en Haute-Savoie. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre le 29 décembre.

C'est la fin d'une cavale qui a duré plus d'une semaine. Un jeune détenu de 17 ans, qui restait introuvable depuis son évasion de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) la veille de Noël, a été interpellé en Suisse mercredi 3 janvier, a-t-on appris auprès du parquet d'Annecy. Le fugitif "a été retrouvé, interpellé et incarcéré en Suisse dans le Canton de Fribourg. Il y était aussi recherché pour des vols commis avant et pendant sa cavale", a indiqué Line Bonnet, la procureure de la République d'Annecy, confirmant une information de France Bleu Haute-Savoie.

"Il sera d'abord jugé en Suisse pour les faits qu'il y a commis", a ajouté Line Bonnet, précisant que "son extradition vers la France" serait ensuite demandée. Le mineur, placé en détention provisoire le 18 décembre pour un vol à main armée, s'était enfui lors d'un transfert médical le 24 décembre. Il avait profité de "l'ouverture de la porte coulissante du véhicule pénitentiaire pour que le conducteur s'installe afin de prendre la fuite à pied", entravé avec un poignet menotté à la ceinture, selon Mme Bonnet.

Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre le 29 décembre. Considéré comme "assez dangereux", selon une source proche de l'enquête, le parquet avait précisé au moment de sa fuite qu'il n'était pas armé et n'avait profité d'aucune complicité.