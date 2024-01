Haute-Savoie : un enfant de 8 ans meurt après une chute à skis sur une piste du Grand-Bornand

Un jeune garçon, venu skier pour la journée, est mort, samedi 27 janvier, après une chute à skis sur le domaine skiable du Grand-Bornand, en Haute-Savoie. L'enfant, âgé de 8 ans et originaire du département voisin, serait tombé et aurait dévié sur une piste noire verglacée, qu'il a dévalée sur une centaine de mètres. Pris en charge dans un état grave, il a succombé à ses blessures.

Il n'a pas réussi à stopper sa course. Un petit garçon de 8 ans est décédé, samedi 27 janvier, sur le domaine skiable du Grand-Bornand, en Haute-Savoie, après être tombé à skis, rapportent France 3 et France Bleu. Il descendait une piste bleue, adaptée à son niveau, avec les protections requises et accompagné de son père, lorsque le drame s'est produit. "Il a fait une chute et il a dévié sur la piste noire du Lachat", pourtant fermée au public, a expliqué le vice-procureur d'Annecy, Benoit Defournel.

Il a alors glissé sur une centaine de mètres sur cette piste verglacée. Héliporté en urgence au CHU de Grenoble-Alpes, après l'intervention rapide des pisteurs secouristes du Grand Bornand, qui l'ont pris en charge dans un état grave en bas de la piste, le jeune garçon n'a pas survécu à ses blessures. Il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.

Si la piste accidentelle semble se confirmer, une enquête, diligentée par le PGHM d'Annecy, a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de l'enfant, originaire du département voisin et venu skier pour la journée.