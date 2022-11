Haute-Savoie : un pompier meurt en se rendant en intervention, écrasé par le camion

Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé "sa très grande tristesse à l’annonce du décès" du pompier volontaire et présenté ses condoléances "à sa famille, ses collègues du SDIS 74 et ses proches". "Le Préfet, le président du conseil d'administration du SDIS et le directeur départemental sont en ce moment sur place, au contact des équipes et de la famille à qui ils présentent toutes leurs condoléances", a pour sa part indiqué dans un communiqué le SDIS de Haute-Savoie, précisant que "la victime était mariée et père de trois enfants". L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Chamonix, selon le parquet.