Haute-Vienne : une femme reconnaît avoir allumé 20 incendies en trois ans

Comme dans de nombreux départements français, la Haute-Vienne a été ravagée cet été par de nombreux incendies. Dès la mi-juillet, des départs de feu y ont eu lieu. Au début du mois d’août, ce sont plus particulièrement les communes de Saint-Hilaire-les-Places, Ladignac-le-Long, La Meyze, Bussière-Galand, Flavignac et Les Cars qui ont été touchées. Au total, 26 incendies ont été constatés dans ce secteur pour plus d’une dizaine d’hectares de végétations brûlés.

"La gendarmerie a très vite employé tous les moyens humains et techniques afin d’identifier le ou les auteurs puisqu’il ne faisait aucun doute que ces sinistres étaient d’origine criminelle", indique ce mercredi 24 août le Service d'informations et de relations publiques des armées dans un communiqué. Il précise que la brigade des recherches de Limoges a été chargée des enquêtes.

"Les investigations minutieuses, confortées par un dispositif de surveillance et du recueil de renseignement, permettent aux enquêteurs de confondre et de placer en garde à vue la mise en cause, une femme de 68 ans", poursuit le communiqué. La sexagénaire, qui réside dans le département, a reconnu face aux enquêteurs avoir allumé 20 incendies entre 2019 et 2022 dans le secteur. Ses motivations n'ont pas été précisées.