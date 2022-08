Hautes-Alpes : deux jeunes alpinistes se tuent dans une chute de plus de 100 m dans le massif des Écrins

Quatre secouristes de la CRS Alpes de Briançon en hélicoptère, accompagnés par un médecin, étaient alors partis à leur recherche avant de les retrouver "au fond de la crevasse mercredi en fin d'après-midi". "Ils ont fait une chute entre 100 et 150 mètres" et "la cause est accidentelle", a conclu la compagnie.