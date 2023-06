Hautes-Alpes : un mort dans un accident d'alpinisme dans le massif des Écrins

"Une enquête est ouverte en recherches des causes de la mort et recherche des causes des blessures", a précisé le procureur de Gap. Elle a été confiée au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon, dont les secouristes sont intervenus sur place. "La sortie n’était pas encadrée", a enfin indiqué Florent Crouhy.