Hautes-Pyrénées : appel à témoins pour identifier un homme mortellement renversé par un camion sur l'A64

Trois jours après le drame, la victime n'a toujours pas été identifiée. Ce jeudi 2 juin, la gendarmerie des Hautes-Pyrénées lance un appel à témoins pour tenter de connaitre l'identité d'un homme qui a perdu la vie sur l'autoroute A64.

L'accident s'est produit lundi 30 mai dernier en début de soirée sur l'autoroute A64, dans le sens Bayonne-Toulouse à hauteur d'Ozon. La victime, non identifiée à ce jour, d'un âge estimé entre 40 et 50 ans, a été renversée par un poids lourd qui s’est arrêté plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence.