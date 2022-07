Hautes-Pyrénées : deux professeurs tués par balle, le tireur présumé en fuite

Selon La Dépêche du Midi, les deux victimes travaillaient au collège Desaix de Tarbes, l'homme comme professeur d'éducation physique et sportive et la femme comme professeure de français. Une voisine aurait remarqué des allées et venues incessantes d'un individu à moto aux abords du domicile du professeur, avant de découvrir la jeune femme gisant au sol à l'extérieur de la maison et de donner l'alerte aux gendarmes, relève le journal local. La professeure aurait succombé à ses blessures avant d'avoir pu être transportée à l'hôpital, tout comme la seconde victime.

D'après le titre de presse, les forces de l'ordre quadrillent un large périmètre et la zone est survolée par un hélicoptère pour tenter de retrouver le fugitif. Des contrôles et barrages routiers viennent compléter le dispositif. Lundi, un évènement avait été organisé au collège pour fêter la fin de l'année scolaire. Une cellule d'aide psychologique sera mise en place dès mardi pour les collègues des victimes et les élèves, poursuit La Dépêche du Midi.