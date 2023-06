Hautes-Pyrénées : interpellé à 222 km/h, il explique être pressé de rejoindre sa petite amie

Lundi 5 juin, les militaires de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière du groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées ont procédé comme ils le font régulièrement à de nombreux contrôles sur les routes et autoroutes. Et en ce premier lundi de juin, les militaires ont interpellé un homme à la conduite extrêmement dangereuse sur la RN 21 entre Lourdes et Tarbes.

"Ce conducteur d’une BMW série 1 a été contrôlé par les motocyclistes du Peloton motorisé de Tarbes. Ces derniers venaient alors d'enregistrer une vitesse de 222 km/h, pour une vitesse autorisée de 110 km/h", détaille la gendarmerie du département sur son compte Facebook. Face aux militaires, le conducteur de la grosse cylindrée ne perd pas le nord et déclare alors tout simplement qu'il était "pressé pour aller voir sa copine..."