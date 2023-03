Hautes-Pyrénées : appel à témoins après deux tentatives d'enlèvement de mineures

Toutefois, un portrait-robot a pu être établi d'après le témoignage de la première victime."Il n'y a pas eu de violences verbales ou physiques de la part de l'auteur sur la jeune fille. L'individu aurait fait une proposition de raccompagnement à la victime. Celle-ci a refusé et a réussi à partir. Elle a ensuite alerté ses proches et donné un signalement", précise une source proche de l'enquête à TF1info. L'auteur serait un homme âgé de 40 à 50 ans, métis, aux cheveux courts, noirs et blancs.

"SI vous disposez d'informations en lien avec ces tentatives, si de nouveaux faits sont portés à votre connaissance ou si vous êtes témoin d'une situation inhabituelle, composez immédiatement le 17. Une patrouille sera dépêchée sur les lieux le plus rapidement possible. Sauf urgence absolue, ne pas agir seul, mais récolter des informations sur la description de l'individu suspect, son véhicule et si possible la plaque d'immatriculation", demande la gendarmerie.