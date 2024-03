Hautes-Pyrénées : pris de démence, il poignarde ses parents et tue sa mère

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme âgé de 24 ans a attaqué ses parents au couteau alors qu'ils dormaient. Sa mère a succombé à ses blessures, mais son père est parvenu à alerter les secours. Interpellé, le suspect a été interné.

C'est en plein milieu de la nuit que la violente agression a eu lieu. Dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 mars, vers 2h du matin à Poumarous, petit village de 150 habitants situé à une vingtaine de kilomètres de Tarbes (Hautes-Pyrénées), un jeune homme de 24 ans a été pris d'une crise de démence. Il est alors entré dans la chambre de ses parents et les a frappés à coups de couteau.

Malgré ses blessures, le père a réussi à le ceinturer et à le pousser hors de la maison, puis s’est enfermé à clé pour appeler les secours. À leur arrivée, ceux-ci n’ont pu que constater le décès de la maman, née en 1972. Le père, né en 1969, a été transporté à l’hôpital.

Il prend la fuite avant d'être rattrapé

Le suspect, lui, a pris la fuite. Immédiatement, des moyens importants ont été déployés par la gendarmerie pour le localiser. "Il a été interpellé à 7h du matin alors qu’il tentait de se faire transporter par un automobiliste", indique ce mercredi Bérengère Prud’homme, procureure de la République de Tarbes dans un communiqué de presse.

"Le mis en cause était suivi en psychiatrie et était périodiquement hospitalisé du fait de ses crises. Examiné par un expert, son état n’a pas été estimé compatible avec la garde à vue et il a été hospitalisé en psychiatrie", ajoute la magistrate.

L’enquête se poursuit sous la qualification de meurtre sur ascendant et tentative de meurtre sur ascendant.