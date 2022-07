Hautes-Pyrénées : que sait-on des deux enseignants tués lundi à Pouyastruc ?

"Aurélie Pardon était mère de deux jeunes enfants de 2 et 5 ans. Ils vivaient dans une petite maison de Barbazan-Dessus, pas loin de Tarbes", confie une source proche du dossier à TF1info. Dans cette petite commune de 155 habitants, tout le monde est sous le choc. D'autant que l'auteur présumé des faits serait le compagnon de la jeune femme et père de leurs deux enfants. "On ne sait pas s'ils étaient séparés. Mais vu ce qu'il s'est passé, on peut imaginer que le couple battait de l'aile" commente Michel Pailhas, maire de Pouyastruc à TF1info.

Selon plusieurs sources proches de l'enquête, une rivalité amoureuse serait à l'origine du double meurtre. L'ex-compagnon de l'enseignante, âgé d'une trentaine d'années et considéré comme le principal suspect, serait arrivé à moto pour abattre les deux enseignants du collège Desaix, à Tarbes. "On nous a dit qu'il était policier réserviste", précisent deux des sources.

Laurent Fourcade, maire de Barbazan-Dessus, déclare "ne pas vouloir communiquer sur cette affaire par rapport à la famille". "Il y a beaucoup d'émotion. Nous apportons notre soutien, humainement et sans blabla, comme cela se fait dans le monde rural, voilà" nous dit-il.