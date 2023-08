PSG : soupçonnés de préparer un cambriolage, 7 suspects arrêtés à proximité du domicile de Julian Draxler

Julian Draxler est peut-être passé à côté d'une mésaventure semblable à celle vécue par son coéquipier du PSG Gianluigi Donnarumma en juillet dernier. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 0h30, les agents de sécurité en poste au domicile du joueur allemand, situé dans une commune des Hauts-de-Seine, préviennent la police en raison d'un véhicule suspect rodant à proximité du pavillon.

Arrivées sur place, les forces de l'ordre mettent alors en place un dispositif de surveillance à bonne distance et décident finalement de contrôler le véhicule et ses deux occupants. À l'intérieur, ils découvrent tout le nécessaire pour cambrioler une habitation et séquestrer ses habitants : cagoules, gants, ruban adhésif et même des serflex (des colliers de serrage en plastique).