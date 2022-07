André Santini visé par deux plaintes : enquête ouverte pour "agression sexuelle"

Une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Nanterre après la plainte de deux hommes contre le maire d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, André Santini pour agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmée par le parquet. Les deux plaintes ont été déposées vendredi par deux employés de la mairie, un ancien chef de cabinet de l'élu et un ancien huissier, qui accusent le maire âgé de 81 ans pour des faits allant jusqu'à mai 2022.

L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé le parquet, sollicité par l'AFP, qui n'a pas "qualifié les faits à ce stade". André Santini conteste ce qui lui est reproché, selon son avocat Me Marc Bellanger, qui précise n'avoir pas connaissance du détail des accusations. Contacté mardi par l'AFP, il n'a pas souhaité faire de commentaire, n'étant "pas informé". "Je nie naturellement avoir eu le moindre comportement tel que décrit dans les plaintes. En quarante années de bons et loyaux services, on ne m'a d'ailleurs jamais imputé ou accusé d'un tel comportement", a lui-même répondu André Santini dans les colonnes du Monde.