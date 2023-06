Hauts-de-Seine : soupçonnée d'avoir coupé les cheveux à des enfants, l'employée d'une crèche suspendue

Si elle en est bel et bien l'auteure, quelle était son intention en commettant un tel geste ? C'est l'une des questions que beaucoup se posent. Dans le courant de la semaine, une employée de la crèche Les ouistitis à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) vient d'être suspendue à titre conservatoire de ses fonctions. Celle-ci est soupçonnée avoir coupé les cheveux d'au moins treize enfants dont elle avait la garde au sein de l'établissement.

C’est à la veille du week-end dernier, selon Le Parisien qui révèle cette affaire, que deux signalements ont été faits auprès de la directrice de l'établissement. Les parents d'enfants âgés de 2 et 3 ans lui auraient ainsi présenté des clichés de leur progéniture avec une nouvelle coupe qu'ils n'avaient jamais demandée.

Trois jours plus tard, plusieurs cas de coupes non voulues ont été constatées par des parents qui venaient de récupérer leurs petits. "Sur les treize victimes, quatre auraient identifié et désigné formellement la personne qui leur aurait coupé les mèches de cheveux. Cette femme a été convoquée ce mardi au service des ressources humaines de la ville d’Asnières, où elle s’est vu notifier sa suspension à titre provisoire", informent nos confrères.