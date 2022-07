Hauts-de-Seine : deux plaintes pour agression sexuelle contre André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux

André Santini dans la tourmente. Le maire historique d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) est visé par deux plaintes de deux employés de la mairie pour "agression sexuelle" et "harcèlement sexuel et moral", a appris l'AFP, vendredi 1er juillet, auprès du parquet de Nanterre, confirmant une information du Monde.

Ces deux plaintes visant l'élu de 81 ans ont été déposées vendredi devant le parquet de Nanterre et sont "actuellement à l'étude", a confirmé le parquet, sollicité par l'AFP. Selon Le Monde, son ancien chef de cabinet et un ancien huissier accusent M. Santini de harcèlement et d'agressions sexuelles, des faits datant notamment de 2021 et 2022.