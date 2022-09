Hauts-de-Seine : les "Sangliers syndicalisé.es" s'en prennent au golf de Saint-Cloud

"Nous revendiquons ce sabotage au nom de la lutte pour l'écologie et en soutien à la mobilisation syndicale du 29 septembre", écrit le collectif dans un communiqué envoyé à TF1-LCI et à d'autres médias. "Nous ciblons ce golf privé, un des plus selects de Paris, car il est un exemple éclatant du communautarisme de la classe bourgeoise qui s'amuse tranquillement tout en détruisant notre environnement et nos acquis sociaux. Ils contrôlent l'économie, les médias et la classe politique ; ils brûlent la planète et ils refusent toute restriction du luxe inouï dont ils jouissent ; dans la rue, ils envoient leur police mater dans le sang toute contestation de leur pouvoir", ajoute-t-il.

Le collectif s'en prend ensuite à la réforme des retraites, qui, selon lui, "n'a aucun sens économique". "Macron décide en outre de passer en force pour imposer cet affaiblissement de nos retraites : il menace la dissolution de l'assemblée nationale si elle ne le vote pas", insiste le collectif.

Puis il prévient de prochaines actions, sans donner de lieu ni de date : "Les sanglier.es ont décidé de s'attaquer aux loisirs des riches pour qu'ils ne trouvent pas le repos. Bourgeois, votre tranquillité est finie : nous ne vous lâcherons pas. Tant que nous n'aurons pas la justice, vous n'aurez jamais la paix."

Le préjudice des dégâts au golf de Saint-Cloud n'était pas connu pour l'heure.