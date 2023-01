Hauts-de-Seine : pour tenter de sauver ses parents inanimés, un enfant de 6 ans appelle à l'aide par la fenêtre

Nos confrères précisent que des médicaments et de l'alcool ont été retrouvés à proximité des corps. Le petit garçon pris en charge par un voisin le temps de l'hospitalisation de sa mère est ensuite allé chez sa marraine. Aux secours et aux policiers, l'enfant aurait confié que son père s'était allongé le vendredi soir dans le canapé et qu'il ne s'était pas réveillé. Sa mère, juriste dans un établissement public, aurait, elle, été se reposer dans son lit, mais n'aurait jamais rouvert les yeux.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre, notamment pour déterminer les causes de la mort du père. Les résultats de l'autopsie pratiquée ce lundi devraient permettre d'en savoir plus sur cette affaire.