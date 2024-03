Hauts-de-Seine : trois enfants séquestrés pendant un cambriolage, les auteurs recherchés

Trois enfants ont été séquestrés dimanche au domicile familial de Meudon. Leur mère, pour raisons professionnelles, était absente. Les cambrioleurs ont pris la fuite en emportant des biens.

Grosse frayeur pour ces enfants de 4, 5 et 15 ans. Dimanche 10 mars, alors que leur mère était absente pour raisons professionnelles, les trois mineurs ont été séquestrés par des cambrioleurs au domicile familial de Meudon (Hauts-de-Seine).

Selon les informations de TF1-LCI, vers 11h, deux personnes se sont présentées indiquant être des plombiers. Aussitôt la porte ouverte, l'un d'eux a menacé l'aîné avec un couteau et l'a enfermé dans une chambre avec son frère et sa sœur de 4 et 5 ans. Le plus grand a été ligoté à l'aide d'un foulard...

Le cadet de 4 ans a libéré son frère

Pendant ce temps, les malfaiteurs ont volé divers bijoux avant de prendre la fuite. Après le départ des cambrioleurs, le petit de 4 ans a libéré son grand-frère de ses entraves aux mains et aux chevilles. Prévenue par téléphone par son fils, la mère de famille est revenue au domicile à midi avant de faire un petit malaise. Les enfants n'ont subi aucune violence et n'ont pas eu besoin d'être pris en charge par les secours.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. La police judiciaire des Hauts-de-Seine est chargée des investigations.

Le préjudice a été estimé à 1000 euros environ. La mère de famille, qui vit seule avec ses enfants, est inconnue de la police et de la justice.