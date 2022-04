Hauts-de-Seine : deux femmes voilées portent plainte contre des policiers pour violences

D'après le texte de leur plainte contre X, consultée par l'AFP, les deux victimes traversaient à un passage piéton lorsqu'une voiture de police a activé ses gyrophares "pour forcer le passage" et "a brusquement freiné au milieu de la voie en arrivant à leur niveau". Un policier est alors sorti du véhicule "pour les contrôler" et a asséné "plusieurs gifles" à l'une d'entre elles, qui aurait aussi subi un plaquage ventral. Cette dernière "perdait l'équilibre et était systématiquement relevée par le policier avant de recevoir la gifle suivante". Deux autres membres des forces de l'ordre sont accusés d'avoir frappé "au niveau du dos et de la poitrine" la seconde jeune femme, et de l'avoir insultée de "sale pute" avant qu'elle ne "perde connaissance".