Hauts-de-Seine : un policier en garde à vue après avoir blessé un homme refusant d'obtempérer

Le parquet a prescrit l’ouverture de deux enquêtes de flagrance. L’une pour "refus d’obtempérer avec mise en danger délibérée des forces de l’ordre" a été confiée à la sureté territoriale des Hauts-de-Seine, l’autre pour "violences volontaires avec arme par dépositaire de l’autorité publique" a été confiée à l’IGPN, police des polices. Le policier a été placé en garde à vue.

"Ces deux qualifications sont classiquement les plus hautes possibles et ne présagent en rien des faits qui seront finalement établis par les investigations en cours qui cherchent à déterminer le déroulement exact et précis des faits", insiste le procureur de la République.

Cet événement survient dix jours après le drame survenu sur le Pont Neuf le soir du second tour de l'élection présidentielle et au lendemain d'une forte mobilisation des policiers en France.