Hauts-de-Seine : une jeune femme à trottinette décède après avoir percuté un bus

"La RATP et Transdev, sous-traitant qui opère la ligne, tiennent à faire part de leur très vive émotion et assurent la famille de la victime de tout leur soutien. Une cellule psychologique a pris en charge la famille de la victime ainsi que le conducteur du bus, choqué et dont les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs, et l’un de ses collègues témoin de l’accident", indique la RATP à TF1info, ce jeudi.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour "homicide involontaire par conducteur d’un véhicule". Les investigations ont été confiées au commissariat de Rueil-Malmaison.