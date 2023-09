Hélicoptère, armes… Rédoine Faïd jugé à partir de ce mardi pour sa spectaculaire évasion en 2018

Le 9 juillet, un peu plus d'une semaine après l'évasion, un chasseur découvrait dans la forêt d'Halatte, à Creil, une pelle, une pioche, deux kalachnikovs, des chargeurs, des gilets pare-balles siglés police et... la meuleuse thermique orange utilisée pour l'évasion de Réau. Les empreintes ADN de Rédoine Faïd, de son frère Rachid et de deux de leurs neveux, Haroune et Ishaac, seront relevées sur ces trouvailles.

Le 24 juillet, des gendarmes qui patrouillaient à Piscop, non loin de Sarcelles dans le Val-d'Oise, s'inquiétaient de la présence d'une Renault Laguna grise stationnée, un homme au volant, et un autre à côté. Alors qu'ils s'approchaient, le véhicule et ses occupants prennaient la fuite. La Laguna sera retrouvée abandonnée peu après. Dans le coffre : six pains d'explosifs, des détonateurs, des outils, des vêtements. Les investigations ont montré que cet arsenal appartenait à Rédoine Faïd et son frère et qu'il avait été acheté mi-juillet dans une boutique à Paris. Les Faïd sont, alors, encore une fois dans la nature.

Les frères Faïd et leurs neveux seront finalement interpellés le 3 octobre 2018, sur la base d'un renseignement et après de nombreuses filatures au cours desquelles Rédoine Faïd et ses complices sont apparus dans la rue sortant en burqa. Le quatuor se trouvait alors dans l'appartement de la petite amie de Redoine Faïd, 161 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil, ville où il a grandi.