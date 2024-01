Hérault : il restitue le coq doré de l'église volé 24 ans plus tôt lors d'une soirée arrosée

En 1999, un coq doré installé au sommet de la croix de la Mission de Bessan (Hérault) avait été volé. En novembre 2023, Michel Sabatery, qui se battait depuis près de 25 ans pour retrouver l'objet, l'a vu réapparaitre dans un colis anonyme devant chez lui. Le procureur annonce ce mardi que l'auteur du vol a été identifié... mais ne sera pas condamné.

Depuis près d'un quart de siècle, Michel Sabatery, écrivain, se battait bec et ongles : avis de recherche, articles illustrés de photos, publications sur les réseaux sociaux... Cet habitant de Bessan, aujourd'hui âgé de 81 ans, voulait à tout prix récupérer le coq doré volé en 1999 à la commune de l'Hérault et datant de Louis XIV. "Mon intention était de gêner le voleur ou celui qui voulait acheter le coq afin qu'il ne puisse pas l'utiliser à des fins personnelles alors qu'il appartenait à Bessan", explique à TF1info ce monsieur à l'accent chantant.

Un voleur qui ne sera pas condamné

L'objet, à l'époque installé au sommet de la croix de la Mission, s'était volatilisé il y a près d'un quart de siècle... avant de réapparaître un beau matin de novembre 2023 sur le pas-de-porte de l'octogénaire. Il raconte : "J'ai reçu un colis anonyme un samedi avec le coq dedans. Il y avait un nom et une adresse expéditeur qui était évidemment faux puisque était écrit notamment : 'M. Gallinacé'. À l'intérieur du paquet se trouvait aussi un message dactylographié où était écrit : 'Après un long voyage, me voilà de retour sur les terres qui m'ont vu naître. Chers Bessanais, vous m'avez manqué. Puisse mon chant résonner à nouveau'."

Immédiatement, Michel Sabatery décide de prévenir l'adjointe à la culture de la commune de cet étrange courrier. La mairie porte plainte et une enquête est ouverte par le parquet de Béziers pour tenter d'identifier l'auteur de l'envoi. Le coq, lui, est remis aux gendarmes chargés de mener l'enquête. Et un peu plus d'un mois plus tard, les investigations ont porté leurs fruits.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 janvier au matin, le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, révèle en effet qu'un individu a été confondu. "Les militaires de la brigade de gendarmerie de Florensac sont parvenus à identifier la personne ayant restitué le coq. Il s'agit d'un homme né en 1975, lequel a reconnu être l'auteur du vol, par amusement, à l'occasion d'une soirée festive alcoolisée. Par la suite, il n'avait pas osé le restituer, jusqu'à récemment, après avoir redécouvert cet objet dissimulé dans sa cave", explique le magistrat.

Le quadragénaire, dont le profil, la situation et la localisation n'ont pas été dévoilés, peut toutefois dormir tranquille. En effet, ne pouvant poursuivre pénalement le suspect en raison de la prescription de l'action publique (six ans pour un vol) le parquet de Béziers a décidé de classer sans suite la procédure.

La ville remettra le coq à sa place

Contacté par notre rédaction ce mardi au sujet de cette affaire, Stéphane Pépin-Bonet, maire de Bessan, tient avant tout à saluer les autorités pour leur travail. "Merci au procureur et à la gendarmerie qui ont permis d'élucider cette affaire qui n'était pas dans les priorités du moment", insiste-t-il.

Quant à l'avenir du coq, l'édile nous indique que la ville de Bessan le remettra à sa place originelle dès que la gendarmerie lui aura "officiellement restitué".