Hérault : une explosion suivie d'un important incendie dans une usine classée Seveso, un blessé grave

Une explosion a eu lieu cet après-midi dans une usine classée Seveso à Sète (Hérault). Un important incendie s'est ensuite déclaré sur le site. Un salarié grièvement blessé a été pris en charge par les secours en état d'urgence absolue.

Un important panache de fumée s'élève ce mercredi soir au-dessus de Sète. Une usine classée Seveso "seuil bas", c'est-à-dire comme un site industriel à risque, a subi une importante explosion en fin d'après-midi. Cette déflagration a été suivie, quelques minutes plus tard, d'un important incendie. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la formation d'un épais nuage noir au-dessus du site, situé dans la zone industrielle du port de la ville héraultaise.

La préfecture de l'Hérault a confirmé l'incident sur les réseaux sociaux, appelant les riverains de "ne pas se rendre sur le secteur". Un périmètre de sécurité a été installé et un centre opérationnel départemental (COD) de crise a été activé. "On déplore à ce stade un blessé en urgence absolue, un salarié de l'entreprise, en cours d'héliportage", ont par ailleurs précisé les autorités dans un communiqué.

D'après les informations du média local Métropolitain, plus de 90 sapeurs-pompiers sont sur place et s'attellent en priorité à sécuriser deux cuves de l'usine, gérée par l'entreprise Saipol, spécialiste de la transformation des graines oléagineuses. Les sites Seveso sont classés selon deux niveaux de risque, seuil haut et seuil bas, en fonction de la quantité de matières dangereuses présentes.

Plus d'informations à suivre...