Hérault : le maire d'Agde soupçonné d'avoir été corrompu par les "pouvoirs surnaturels" d'une voyante

Le maire LR d'Agde, Gilles d'Ettore, a été mis en examen, ce jeudi 21 mars. Il est accusé d'avoir été piégé puis corrompu par une voyante. Celle-ci aurait obtenu de nombreux avantages en faisant croire au responsable politique qu'il était "en conversation avec un être surnaturel provenant de l'au-delà".

Victime des sciences occultes. Ce jeudi 21 mars, le maire LR d'Agde, dans l'Hérault, Gilles d'Ettore, a été mis en examen pour "détournements de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique, prises illégales d'intérêts et corruption", a fait savoir le parquet de Béziers dans un communiqué. Placé en détention provisoire, il aurait été piégé puis corrompu par une médium, a précisé le procureur.

Une femme "douée de pouvoirs surnaturels", selon le maire

La femme de 44 ans, auto-entrepreneuse à Agde et qui se présentait comme voyante, médium et "guérisseuse", serait parvenue à lui extorquer de nombreux avantages, de natures diverses, en utilisant un stratagème surprenant. En modifiant sa voix pour qu'elle apparaisse "masculine, posée et rauque" au téléphone, la voyante serait parvenue à convaincre des membres de sa famille et ses proches amis, dont faisait partie le maire d'Agde depuis leur rencontre en mai 2020, qu'ils "étaient en conversation avec un être surnaturel provenant de l'au-delà", a détaillé le parquet.

"Cette 'voix' incitait principalement ses interlocuteurs à se soucier du bien-être de cette femme, y compris matériellement", précise le communiqué. Auprès de Gilles d'Ettore, maire d'Agde depuis 2001, mais aussi président de l'agglomération Hérault Méditerranée, elle aurait obtenu le recrutement au sein de la commune ou de l'agglomération de cinq membres de sa famille ou de son proche entourage amical, dont son propre mari en qualité de directeur technique de la mairie.

Lors de sa garde à vue, elle a affirmé regretter son comportement, soutenant être entrée "dans une spirale dont elle n'arrivait plus à sortir". Le mari de la voyante, désormais interdit d'exercer sa fonction de directeur technique de la ville, a été placé sous contrôle judiciaire.

De son côté, le maire a reconnu devant les enquêteurs avoir été convaincu de l'existence de "la voix" et que cette femme, qu'il considérait comme sa fille, "était douée de pouvoirs surnaturels". Il n'aurait réalisé avoir été victime d'une escroquerie que lorsque les enquêteurs lui ont montré une vidéo de la femme en train de modifier sa voix. Il nie jusqu'ici avoir commis un quelconque délit, a précisé le communiqué du parquet.

L'enquête, lors de laquelle une quarantaine de personnes ont été auditionnées, avait été initiée en octobre 2023, avant l'ouverture d'une information judiciaire contre X le 5 janvier, par le parquet de Béziers, notamment pour escroqueries en bande organisée.