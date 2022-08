Hérault : un ex-pompier volontaire écroué pour incendies volontaires

Au lieu de maîtriser et d'éteindre un feu, un ex-pompier volontaire en a-t-il déclenché deux ? Dans l'Hérault, un homme âgé de 33 ans a été placé en détention provisoire ce jeudi. Il est soupçonné d'être l'auteur de deux départs de feu. Le 2 août, vers 19H00, les services d'incendie et de secours de l'Hérault étaient intervenus sur un feu de forêt dans la zone naturelle et agricole de Pezenas. Les flammes, éteintes en deux heures, s'étaient propagées sur 500 m2 sans causer de dégâts aux habitations.