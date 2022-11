Un spéléologue belge blessé dans l'Hérault : intervention périlleuse pour le sortir de la grotte

Les pompiers ont donc mis en place une opération millimétrée, lors de laquelle les secouristes devront notamment franchir plusieurs siphons. Dès ce samedi matin, deux plongeurs spécialisés ont été héliportés pour dégager la victime et franchir un lac sous-terrain. À 13h15, les secours ont ensuite annoncé le "top départ" de la remontée de la civière. Les spécialistes s'attendent d'ores et déjà à ce que cette intervention soit longue, du fait de l'état de la victime et de la galerie souterraine, si sinueuse qu'elles ne sont ouvertes qu'aux experts avertis. "Plusieurs heures" de cheminement attendent encore la victime et les secours dans les entrailles de la grotte PN77, dont les initiales signifient "Pieds Nickelés", du surnom du collectif qui l'a trouvée en 1977. Sa sortie est prévue en fin d'après-midi, d'après la presse sur place. En tout, plus de 60 pompiers et secouristes du spéléo-secours français ont été mobilisés, en plus de médecins et infirmiers, dont 45 sécurisent le parcours de la victime.