Hérault : plus d'une centaine de chats décèdent dans l'incendie d'un refuge

Pour Fabrice Solans, le maire de Villeneuve-lès-Béziers, le refuge était dans "une situation illégale". À nos confrères de Midi Libre, il explique que "ce terrain aurait dû être rendu à la nature depuis bien longtemps dans le cadre de la lutte contre la cabanisation. Il y a des procédures en cours et rien ne bouge. Nous ne devrions rien trouver là, pas plus que sur d'autres terrains. Le bilan animalier est déplorable. Ces gens pensent faire le bien et je respecte leur cause qui est tout à fait louable. mais là non. Je ne sais pas ce que la propriétaire des lieux va faire, mais c'est à l'État de faire appliquer les injonctions pour remettre ce terrain à nu."