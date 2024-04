Home-jacking du gardien PSG Gianluigi Donnarumma : quatre hommes présentés à un juge

Quatre suspects ont été présentés à un juge ce vendredi en vue de leur potentielle mise en examen pour le violent home-jacking de Gianluigi Donnarumma, l'été dernier. Le gardien du PSG avait été séquestré avec sa compagne et violenté en pleine nuit. Les voleurs avaient dérobé des montres, des bijoux et de la maroquinerie de luxe.

Ils ont été convoqués avant une possible mise en examen. Quatre hommes étaient présentés ce vendredi 12 avril à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur le violent cambriolage du domicile de Gianluigi Donnarumma et de sa compagne, en juillet 2023. Certains de ces quatre suspects ont été interpellés à Paris et d'autres extraits de prison, où ils étaient déjà incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir pénétré dans l'appartement du gardien du Paris Saint-Germain, sur l'avenue Montaigne, quartier huppé du VIIIᵉ arrondissement de la capitale.

Le footballeur, aujourd'hui âgé de 25 ans, et sa compagne avaient alors été séquestrés puis violentés. Les cambrioleurs avaient dérobé des montres, des bijoux et de la maroquinerie de luxe. Au total, le préjudice est estimé à environ 500.000 euros. Les deux victimes avaient été pris en charge à l'hôpital, le sportif ayant été légèrement blessé. Après cet home-jacking, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour vol en bande organisée avec arme, séquestration en bande organisée et violences aggravées, et avait confié les investigations à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne.

Ces derniers mois, de nombreux cambriolages violents de personnalités se sont produits en Île-de-France. Certains autres footballeurs du PSG ont été également visés, comme le gardien remplaçant Alexandre Letellier, en décembre dernier, ou l'international brésilien Marquinhos, en 2021. La chanteuse Vitaa, l'animateur de radio Bruno Guillon, le chef cuisinier Jean-François Piège, la journaliste Anne-Sophie Lapix ou l'influenceur Just Riadh ont aussi été victimes récemment de ce type de vols violents, réalisés en présence des occupants d'un logement.