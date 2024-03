Femme tuée à Paris : la garde à vue de son conjoint levée, l'enquête continue

Vendredi, le corps sans vie d’une femme a été découvert dans un appartement du boulevard Voltaire (11ᵉ arrondissement de Paris). La victime a été poignardée à de multiples reprises à l'arme blanche. Son conjoint, qui avait été placé en garde à vue, a été remis en liberté.

Qu'est-il arrivé à cette mère de famille ? Vendredi dernier, le corps sans vie de cette femme âgé de 36 ans, lardé de coups de couteau, a été retrouvé par son mari dans son appartement, dans un immeuble à quelques mètres de la place de la République, boulevard Voltaire (Paris, 11ᵉ arrondissement).

Contacté par TF1info, le parquet de Paris a évoqué tout de suite une "mort violente" sans donner plus de précisions. Il a indiqué par ailleurs que le conjoint de la jeune femme, né en juillet 1984, avait été interpellé et placé en garde à vue à 12h50. "De nombreuses vérifications sont en cours. Les investigations sur homicide ont également pour objet de rechercher si le caractère conjugal doit être retenu", insistait-il par ailleurs.

Joint par notre rédaction ce lundi, le parquet informe que la garde à vue du quadragénaire "a été levée".

Le mobile inconnu

La victime, née en avril 1987, était mère d’une enfant âgée de 3 ans. La fillette se trouvait à l'école au moment du drame.

Selon Le Parisien, la défunte s'appelait Alexandra et "travaillait comme chef de projet dans l’événementiel. Et ses goûts professionnels, étaient tournés vers la gastronomie, les belles choses et le luxe."

Le mobile demeure inconnu

Qui a pu alors en vouloir à cette femme ? Pour l'heure, le mobile demeure inconnu et le ou les auteurs introuvables. Selon nos confrères, l'appartement de la victime était parfaitement en ordre quand la police est arrivée et il n'y avait pas de traces d'effraction.

Par ailleurs, l'arme du crime n'a pas été retrouvée sur place. "Les investigations se poursuivent dans le cadre de la flagrance, par la brigade criminelle", informe le parquet de Paris ce lundi.