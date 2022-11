Hommage à Lola : ses parents créent une fondation financée par l'ancien maire de New York Michael Bloomberg

Aucun signe d'appartenance à un mouvement politique ni aucune écharpe officielle n'étaient visibles dans le cortège, comme l'avaient expressément demandé les parents de Lola, voulant un hommage "digne et à la hauteur de notre douleur et du choc qu'ont subi les camarades de Lola". Le cortège s'est recueilli devant le lieu de résidence de l'adolescente, où elle a été violentée et étranglée il y a un mois après être rentrée du collège proche. Son corps avait été retrouvé dans une malle.

Les participants se sont ensuite arrêtés sur l'esplanade de la mairie, où la mère de l'enfant a pris la parole publiquement pour la première fois. "Le procès, même s'il sera douloureux, doit être exemplaire afin qu'il aboutisse à un verdict à la hauteur de la violence subie par Lola et de l'horreur dans laquelle nous vivons", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter qu'un temps de reconstruction sera nécessaire, "loin du voyeurisme et du sensationnalisme".