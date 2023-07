Hong-Kong : un grimpeur de l'extrême français meurt après une chute de 68 étages

C'était l'escalade de trop pour Rémi Lucidi. Le photographe et amateur de sports extrêmes français a été retrouvé mort à Hong Kong, rapporte The Guardian ce lundi. Il serait tombé du 68e étage d'un immeuble lors d'une cascade, selon le quotidien britannique. Âgé de 30 ans, Rémi Lucidi publiait régulièrement des photos et selfies de ses cascades au sommet de hautes structures sur les réseaux sociaux. Connu sous le pseudonyme "Remnigma", il comptait près de 10.400 abonnés sur Instagram.