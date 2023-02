Mulhouse : renvoyé des urgences avec des calmants, il décède chez lui

Il est mort moins de 48 heures après son passage à l'hôpital. Daniel Perrette, 38 ans, est décédé à son domicile, dans la nuit du 22 au 23 janvier à Mulhouse (Haut-Rhin), après avoir quitté les urgences avec des calmants. Selon les premiers résultats de l'autopsie, le trentenaire est mort des suites d'une déchirure au niveau du duodénum (partie initiale de l'intestin grêle). Sa famille a porté plainte jeudi 16 février, a indiqué son avocat à l'AFP.

Le 21 janvier, le trentenaire s'est présenté dans la nuit aux urgences du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) en se plaignant de graves douleurs abdominales. Il a été pris en charge et des prélèvements biologiques ont été effectués. "On lui a donné du Tramadol (un antalgique) et il a été placé sous perfusion à base de morphine", selon une de ses sœurs, Priscilla Bein, qui lui a parlé par téléphone.