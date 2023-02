Pierre Palmade impliqué dans un grave accident de la route : quelle peine encourt-il ?

Trois personnes étaient toujours entre la vie et la mort samedi 11 février au soir, au lendemain de l’accident de la route survenu vendredi soir en Seine-et-Marne dans lequel est impliqué Pierre Palmade. Une femme enceinte de 27 ans a perdu son enfant et celle-ci présente un pronostic vital engagé, tout comme un autre homme plus âgé et son fils de 6 ans.

L'humoriste, pas encore poursuivi à ce stade, encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement.