IGPN : hausse des enquêtes liées à l'usage de la force sur la voie publique en 2022

Le rapport nous apprend par ailleurs qu'au cours de l'année 2022, 38 personnes sont mortes des suites d'une action de police. Parmi elles, 22 l'ont été après un tir. 13 de ces 22 décès sont liés à un refus d'obtempérer, mais les tirs enregistrés dans ces situations sont en recul en 2022, à 138 contre 157 en 2021. Il s'agit du "niveau le plus faible" depuis 2017 (202), année durant laquelle loi la loi avait évolué, modifiant les conditions d'ouverture du feu par les policiers.

L'an passé, l'IGPN a proposé le renvoi de 112 agents devant le conseil de discipline et a émis au total 244 propositions de sanctions (blâmes, avertissements, etc), nombre le plus faible depuis 2016.