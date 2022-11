"Il a fallu casser des rochers pour passer avec le brancard" : sauvetage réussi d'un spéléo dans l'Hérault, après 24h d'efforts

Les personnes qui l’accompagnaient ont pu prévenir les secours, et une soixantaine de pompiers se sont alors engagés dans une opération de sauvetage très délicate. Ils devaient en effet se glisser dans des trous à peine plus larges qu’eux, et progresser dans l’obscurité. Parmi eux, le commandant Emmanuel Mercadier, infirmier sapeur-pompier du SDIS 34, affirme la complexité de l’opération. "On avait beaucoup d’endroits très étroits pour progresser, et il a fallu casser les rochers qui empêchaient de passer avec le brancard", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête d'article.