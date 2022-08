"Il a généré son propre vent" : pourquoi le mégafeu en Gironde est si difficile à combattre ?

Et en parallèle, quand les flammes rencontrent l’air plus froid au niveau du sol, la masse d’air est emmenée vers le haut, produisant une dépression interne. Du vent créé par le feu lui-même. Voilà comment il se propage à 7 km/h, voire plus. "En plus, le phénomène de saute du feu, quand à cause du vent la végétation se détache de l’arbre et s’envole sous l’effet du vent, le feu peut se propager jusqu’à 10 km/h, ce qui est absolument considérable", affirme Ludovic Pinganaud, expert en gestion de crise pour le cabinet Atrisc.