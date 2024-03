Il menace de mort Emmanuel Macron sur TikTok et écope d'un an de prison avec sursis

Mercredi, un homme a été condamné un an de prison avec sursis pour avoir menacé de mort la président de la République. Il se disait prêt à "allumer" Emmanuel Macron.

Des menaces de mort et à la clé, une condamnation. Ce mercredi, un homme de 36 ans a été condamné à 12 mois de prison avec sursis à Béziers (Hérault) pour avoir menacé de mort Emmanuel Macron sur TikTok, notamment dans une vidéo où il se disait prêt à "allumer" le chef de l'État.

Devant le tribunal correctionnel, cet homme, né au Brésil et adopté à quatre ans par des "riches Français" qui l'auraient "battu toute (son) enfance", a expliqué avoir agi sur le coup de la "colère par rapport aux choses qui se passent en France et qui ne vont pas". Cet employé dans une jardinerie a cependant assuré qu'il n'avait "pas l'intention" de réellement tuer le président. "Je me suis acharné sur TikTok sans trop mesurer mes propos, que je regrette énormément", a ajouté d'une voix à peine audible cet homme au visage couvert de tatouages, dont un pistolet sur la tempe gauche.

"Faites-vos aider"

Il avait posté deux vidéos hostiles au chef de l'État, vues plus de 30.000 fois. Il s'est par exemple filmé affirmant : "Je suis prêt a l' allumer si une personne est prêt a me financer pour le voir mort et l'argent sera redistribuais a tt les français !!!" (sic).

Interrogé par les gendarmes après un signalement sur Pharos, qui permet de notifier les contenus illicites en ligne, il a été placé sous contrôle judiciaire le 15 février. Trois jours plus tard, il postait de nouveaux messages sur TikTok, affirmant notamment que "la chasse aux macronistes est ouverte !!!".

Jugé pour "menaces de mort contre un élu", il encourait la peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Le procureur avait requis 12 mois de prison, dont six avec sursis. "Faites-vous aider", lui a dit le juge, qui l'a contraint à suivre des soins et a décidé la confiscation de son téléphone portable.