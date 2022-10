"Il n’y a pas eu de relâchement" avant l'attentat de Nice, affirme François Hollande au procès

De quoi offusquer de très nombreuses parties civiles dont la grande majorité estime qu'il y a bien eu un relâchement après l'Euro 2016 en matière de sécurité. Jean-Claude Hubler, président de Life for Nice, a ainsi estimé que l'audition de François Hollande n'avait rien apporté aujourd'hui. "On a eu Valls à l'époque qui nous a fait un discours pour nous dire que la sécurité, c'était une bagarre entre l'État et la mairie de Nice. Là, on vient d'avoir un Président qui nous dit que la sécurité était présente. Il n'était pas présent ce soir-là pour le voir. On peut tous dire qu'il n'y avait pas de sécurité le soir de l'attentat."