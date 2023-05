"Il s’est cru dans une Formule 1 !" : les passagers de la voiture folle de Bordeaux témoignent dans Sept à Huit

Petit à petit, le rassemblement statique tourne au rodéo sauvage. Les voitures vont de plus en plus vite et les apprentis pilotes assurent le spectacle. Certains frôlent dangereusement le public, comme on peut le constater dans le reportage de 7 à 8 en tête de cet article. À 23h15, Kévin et ses passagers décident de quitter les lieux. "À ce moment-là, lui, il a voulu sortir du parking… Comme ça. Il nous a dit 'Je vais faire un tour'. Arrivé au virage, il le prend nickel… Donc après le virage, il nous a dit 'Je suis content, je suis un pilote !' qu’il nous a sorti. Le mec, il s’est cru dans une Formule 1 !. On lui a dit, c’est bon maintenant que tu as fait un tour, on peut rentrer. Et il nous a dit 'Non, j’ai envie d’en faire un deuxième", poursuit Alexis.

Le tour de trop. "Son pneu avant droit a commencé à chasser et moi, j'étais à côté, donc j’ai vu qu’il a mis un léger coup de volant. Et à ce moment-là, bam. J’étais en état de choc parce que je voyais les gens s’éclater sur le pare-brise, crier... C’était horrible", décrit Alexis. 26 personnes ont été percutées par la voiture folle, dont treize blessées. Miraculeusement, aucun pronostic vital n’est engagé.