Ile-de-France : 1,5 million de vêtements Zara volés, sept hommes interpellés

Sept hommes âgés de 21 à 49 ans ont été interpellés lundi dernier en Ile-de-France. Ils sont soupçonnés d'avoir volé pendant des mois des milliers de vêtements de la marque Zara. Le montant a été estimé à plus de 1,5 million d'euros.

C'est une belle affaire que vient de résoudre la police judiciaire de l'Essonne. Tout débute il y a pratiquement un an, lorsque des vêtements étiquetés Zara apparaissent sur des marchés franciliens. Ces articles sont uniquement des invendus de divers magasins de la société espagnole. Normalement, cette marchandise devait être réexpédiée en Espagne ou revendue sur Internet.

En février 2023, la plateforme logistique de Zara située au Coudray-Montceaux (Essonne) se rend compte que de nombreux cartons ont été volés. Les dirigeants de la marque réalisent alors près de 700 colis ont disparu. La marchandise provenait des magasins Zara de Carré Sénart et d'Orléans. Au total, le préjudice avoisine les 1,5 million d'euros, a appris LCI-TF1 de source proche du dossier, confirmant une information d'Actu17. Après un dépôt de plainte, la police judiciaire de l'Essonne est chargée de l'enquête à l'automne.

Un garagiste et un coiffeur à la tête du réseau

Pendant près de quatre mois, les enquêteurs du groupe de répression du banditisme de la police judiciaire de l'Essonne, appuyés par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Versailles suivent une équipe de malfaiteurs. Très vite, les soupçons se portent sur une équipe de sous-traitants chargée d'assurer les livraisons retours entre la plateforme et les magasins Zara. En les suivant, les policiers identifient l'intégralité des protagonistes du réseau. Au total, sept hommes âgés de 21 à 49 ans. L'équipe est bien organisée : une tête pensante, des livreurs et un acheteur.

Après de nombreuses surveillances, filatures et investigations techniques, les enquêteurs arrivent à définir le rôle de chacun : Fateh H. est suspecté d'être la tête de réseau. À 37 ans, il gère un garage automobile clandestin à Argenteuil. Dans son entreprise crapuleuse, il est aidé de cinq livreurs. L'un d'eux, Omar H., 47 ans, achète les colis volés. Ce dernier est officiellement gérant d'un salon de coiffure à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Toute l'équipe réside un peu partout en Ile-de-France (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines ou encore Val-d'Oise).

Mode opératoire

Le mode opératoire est le suivant : une fois les invendus chargés dans les camions, les chauffeurs-livreurs se rendent à des adresses convenues pour décharger la marchandise dans d'autres utilitaires. Le tout est ensuite caché dans des box de la région parisienne puis proposé sur certains marchés franciliens. Parfois, des ventes en gros sont organisées auprès de commerçants pour vendre des vêtements par lots.

Lundi dernier, le magistrat chargé de l'enquête préliminaire décide de donner le top pour le coup de filet. La police judiciaire de l'Essonne avec l'aide des policiers de la BRI Versailles interpellent simultanément toute l'équipe.

Lors des perquisitions, plusieurs vêtements Zara sont retrouvés. Placés depuis en garde à vue pour "vol et recel de vol en bande organisée", ils seront déférés cette semaine devant le tribunal judiciaire d'Évry.