Pénurie de carburants : les vols par siphonnage se multiplient en Île-de-France

Une semaine de grève dans les raffineries et des délits pour obtenir du carburant qui se multiplient depuis quelques jours. Après les insultes, menaces, agressions, ou ventes illicites et abusives, ce sont désormais les siphonnages qui se multiplient.

En moins de 24 heures, les policiers ont en effet constaté des faits de ce type sur différentes communes françaises, notamment en Ile-de-France, où ce type d'action devient de plus en plus fréquent, alors que de plus en plus de stations-service sont à sec.