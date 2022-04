Paris : deux policiers jugés pour avoir tenu des propos racistes sur Facebook

Selon des éléments de l'enquête ouverte par le parquet de Paris et obtenus par l'AFP, Fabrice D-P., 50 ans, gardien de la paix, se voit reprocher notamment d'avoir écrit "Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays. Les 'gauchiasses' puants et les immigrés qui ne fer(ont) même pas 1/10e du quart de ça chez eux." Il a reconnu devant les enquêteurs une réaction "sous la colère", mais conteste tout caractère raciste ou discriminatoire.

Patrick C., brigadier de 44 ans, se voit reprocher ce commentaire : "Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde... Plein le cul vraiment, et on se demande pourquoi les Français ne supportent plus l'immigration". Il a concédé des propos qui "volent pas haut", "excessifs" voire "injurieux", mais non délictueux.