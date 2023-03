Ille-et-Vilaine : deux hommes tués par balles à Rennes

"Le lieu et le type de faits laisse envisager un possible 'règlement de comptes' sur fond de trafic de stupéfiants", une hypothèse cependant à confirmer, souligne le magistrat. Selon nos informations, les deux hommes, âgés de 28 et 34 ans, étaient défavorablement connus des services de police. La police judiciaire a été saisie d’une enquête criminelle pour assassinat et tentative d’assassinat.

Situé au nord de Rennes et pas très éloigné du centre-ville, le quartier de Maurepas a déjà été le lieu de décès violents. En juin 2022, plusieurs jeunes avaient été la cible de tirs dans ce quartier. Une dizaine de jours plus tôt, un jeune homme y avait été mortellement poignardé.