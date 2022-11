Ille-et-Vilaine : un élève de 10 ans frappe sa prof à coups de béquille, des enseignants en grève

Jeudi et vendredi, le jeune garçon a été exclu de l’école. Il était également absent ce lundi de l'établissement. "Nous avons demandé à des agents d'assurer l'accueil des enfants qui étaient présents à l'école en ce jour de mobilisation. La grève est reconductible demain et un rendez-vous avait lieu ce lundi entre des représentants de l'école Guy Gérard et le rectorat", précise l'élu.

Car l'élève en question avait déjà, selon plusieurs sources, posés des problèmes dans le passé. "Il n'avait jamais été violent mais avait souvent agressé des personnes verbalement à l'école, détaille Hervé Depouez. Il avait déjà été changé d'école l'année dernière".