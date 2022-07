Ille-et-Vilaine : un septuagénaire poignardé en raison de son homosexualité

Sans l'intervention de ce témoin, la victime s'en serait-elle sortie ? Samedi matin vers 5h15, au niveau du rond-point de Douz'arômes à Betton en Ille-et-Vilaine, un témoin a découvert une personne grièvement blessée au sol et a immédiatement appelé les gendarmes et les pompiers pour lui venir en aide.

Une enquête a été confiée à la brigade de recherche de Rennes. "Les investigations ont permis d’interpeler rapidement deux jeunes hommes. Le premier est un mineur né en 2005 en Guyane domicilié au Mans, et inconnu de la Justice. Le second, un jeune majeur né en 2004 en Guyane et domicilié à Rennes, est faiblement connu de l’institution judiciaire. Les deux ont été retrouvés au Mans dans le véhicule dérobé à la victime", indique à TF1info le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

"Au cours de sa garde à vue, le majeur a déclaré avoir rencontré la victime fortuitement dans la rue à Rennes dans la nuit du 14 au 15 juillet. Après quelques échanges, un rendez-vous était convenu pour le samedi 16 juillet, poursuit le magistrat. Il reconnait avoir donné des coups de couteau à la victime, dans le véhicule et en dehors de celui-ci. Il a expliqué son acte en raison de l’homosexualité supposée de la victime, mais aussi dans l’optique de la voler, raison pour laquelle il est reparti avec son véhicule".